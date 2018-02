Escolas estaduais estão com matrículas abertas até a próxima quarta-feira

As aulas nas 1.073 escolas da rede estadual de ensino de Santa Catarina iniciam no próximo dia 15. Quem ainda não efetuou a sua matrícula pode fazer até a próxima quarta-feira, 7, na escola mais próxima da sua casa. As matrículas estão abertas para o ensino fundamental, médio, profissionalizante e Centro de Educação de Jovens e Adultos (Cejas).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A matrícula no 1º ano do Ensino Fundamental só será aceita aos alunos que completam 6 anos de idade até 31 de março de 2018, conforme legislação vigente. Também é preciso seguir os critérios de zoneamento, ou seja, a matrícula deve ser feita na escola mais próxima de casa ou do trabalho dos responsáveis.

Os alunos do ensino médio podem optar por diferentes modalidades, entre elas: Regular, Inovador (EMI), Integrado Educação Profissional (EMIEP) e Integral em Tempo Integral (EMITI). O Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) oportuniza ao jovem a ampliação do tempo escolar, garantindo a formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais integrado e dinâmico, com conteúdos curriculares organizados a partir de um planejamento interdisciplinar construído coletivamente. São 145 escolas com este modelo atualmente no Estado.

O Ensino Médio Integral em Tempo Integral é o mais recente modelo ofertado em Santa Catarina. Foi implantado em 2017 em 15 escolas e oferece oportunidades de construção conjunta de uma educação que, valoriza o aprendizado de conteúdos tradicionais, mas também desenvolve competências essenciais para a vida profissional e pessoal de professores e estudantes. Para este ano 13 escolas terão matrícula para a primeira e segunda série e outras 17 escolas, que iniciam o programa em 2018 ofertaram apenas o primeira série do ensino médio nesta modalidade.

O Ensino Médio Integrado a Educação Profissional (EMIEP) enfoca uma concepção de formação humana, tendo o trabalho como princípio educativo, a integração de todas as dimensões da vida, visando à formação omnilateral dos sujeitos. A proposta é integrar as disciplinas técnicas as grandes áreas do conhecimento do Ensino Médio, não sendo apenas uma simples justaposição de disciplinas.

“O ensino médio é a etapa final da educação básica, por isso além do tradicional ensino regular a Secretaria de Estado da Educação tem investido em outros modelos. Desta forma, o jovem que quiser seguir para a universidade pode escolher o modelo a seguir, assim como o jovem que quer ir para o mundo do trabalho pode optar pela formação profissional já neste etapa. Queremos dar autonomia aos nossos jovens decidirem, junto com seus pais, qual o caminho que preferem seguir e para isso temos que dar opções”, destaca a diretora de Gestão da Rede Estadual, Marilene Pacheco.

Documentos necessários:

Certidão de Nascimento;

Carteira de Identidade;

Atestado de Frequência com indicação da etapa/ano em 2017 ou histórico escolar;

Comprovante de residência atualizado (até três meses anteriores a matrícula);

1 foto 3×4; (opcional)

Carteira de vacinação, para os estudantes do Ensino Fundamental

Fotocópia do CPF dos pais ou responsáveis