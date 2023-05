Escolas municipais de Mafra já contam com segurança na entrada

A partir desta segunda-feira, dia 8 de maio, todas as escolas da rede municipal de ensino já contam com a presença da vigilância escolar, como forma de reforçar a segurança dos cerca de 7 mil crianças e adolescentes alunos do município.

Na sexta-feira, o prefeito Maas e a secretária municipal de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Emmanuelle Henning estiveram reunidos com os seguranças, quando foram repassadas algumas orientações para uma maior proteção dos alunos e especialmente para a prevenção. O Município contratou empresa no valor mensal de R$ 218.260,00 com recursos da educação, que fornecerá 35 vigilantes para as unidades escolares de Mafra.

Mais segurança para os alunos

O Prefeito Maas destacou que além da contratação da empresa que vai garantir a segurança nas escolas, outras medidas já foram adotadas, constantes no Decreto 5161, de 6 de abril de 2023, que dispõe acerca do protocolo emergencial de segurança antiterrorismo das escolas públicas, no âmbito do município de Mafra e dá outras providências. “Também cada escola já está elaborando o seu plano de emergência e vamos ainda adquirir videomonitoramento e treinamentos para os vigilantes e assim, garantirmos que, cada vez mais, a segurança das nossas escolas e dos nossos bens mais preciosos, que são as crianças, seja reforçada”, declarou.

Prevenção

A secretária Jamine repassou aos seguranças várias recomendações, especialmente quanto ao impedimento da entrada de qualquer pessoa diferente na unidade, sem prévio consentimento da direção. “Precisamos que vocês sejam nossos representantes lá na escola, para prevenção contra qualquer ação que possa gerar insegurança”, declarou.