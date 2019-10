ESF de Bela Vista do Sul apresentou peça teatral sobre inclusão social para comunidade

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro) foi lembrado pela ESF Juventino Hass Peters, da Bela Vista do Sul, levando este assunto para a comunidade, por meio de peça teatral e palestra. O gerente de atenção primária das EFS do interior, Dimas Humenhuk, explicou que a data simboliza o nascimento das reivindicações dessa parcela da população por cidadania, igualdade e inclusão.

TEATRO

A convite da EEB Hercílio Buch, a equipe de saúde da ESF apresentou a peça Vidas Ocultas – inclusão social na escola – na manhã do dia 26, para alunos do ensino fundamental. A peça foi alusiva à “semana de inclusão social na escola”. O objetivo do teatro foi conscientizar os alunos a acolher as crianças com alguma deficiência, contribuindo para a construção de uma visão inclusiva. “A peça aborda o cadeirante, o deficiente auditivo, o soropositivo e a pessoa com transtorno mental. O nome da peça mostra que uma pessoa deficiente é oculta pela sociedade”, disse Dimas. Além de teatro, houve ainda na escola poemas feitos pelos alunos e palestra do psicólogo Aracides Maciel.

À tarde foi a vez dos participantes do grupo de ansiedade da ESF e demais membros da comunidade assistirem à peça que abordou o suicídio. Também houve palestra sobre depressão com a psicóloga Fabiane Bonin Graf do NASF. No final, cada pessoa recebeu uma muda de árvore, uma vez que houve um painel com desenho de árvore no qual cada participante escreveu seu problema – dinâmica para aliviar a ansiedade.

Os atores da peça foram os próprios profissionais de saúde da unidade: enfermeira e coordenadora da ESF Naiara Machado, dentista João Dias Sobrinho, técnica em higiene dental, Denize Becker Batista e as agentes comunitárias de saúde Caroline Krzezinski da Silveira, Marilucia Todrigues de Bastos, Neli de Lourdes Demétrio, Renilda Ratovski Schimanoski e Zenaide da Aparecida Saldanha Carvalho, com direção de Dimas Humenhuk.

A ESF Juventino Hass Peters fica na Rua Primitivo Peters, s/n, Bela Vista. Telefone: 47 3642-8678.