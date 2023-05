Estradas do Interior de Mafra continuam recebendo melhorias

A última semana de abril foi de intensa movimentação de obras nas estradas do interior. De 24 a 29 de abril, foram realizados serviços de patrolamento, empedramento e de retroescavadeira no meio rural de Mafra.

As obras continuaram a ser realizadas nas estradas das localidades de Caçador, Saltinho do Canivete, Vila Grossel, São João da Boa Vista, Espigão do Bugre, Vila Grein e Rio da Areia de Cima, Rio da Areia do Meio e Rio Bonito.

No período, também foram realizados serviços de retroescavadeira para limpeza de bueiros e abertura de valas no Rio da Areia do Meio e Avencal de Cima.

Quanto às pontes, foi concluída a reconstrução da ponte sobre o rio Butiá, na localidade de Butiá dos Tabordas.