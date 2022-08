Evento revela talentos das comunidades mafrenses

O Show de talentos mafrenses, realizado no último sábado, dia 30, no Clube Zeppelin promoveu a confraternização e o lazer entre as comunidades e faz parte da I Gincana de Integração Intercomunidades – GIIC, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação com a finalidade de estimular o sentimento de pertencimento e a valorização do município por seus habitantes.

Foram 9 associações participantes, tendo como vencedores: Espigão do Bugre e Campo da Lança – Francisco Lucas, em  1º lugar; Amigos Primavera – Erica e Emilly Santana em 2º lugar e Vila Ivete – Bruno Henrique em 3º lugar.

O Prefeito Emerson Maas participou do evento e destacou a importância do convívio em comunidade e do trabalho que vem sendo feito para o benefício de todos. “Parabéns para os participantes e para os organizadores. As comunidades crescem e se desenvolvem quando há pessoas comprometidas em atuar pelo bem comum”.

A Secretária Danielle Kondlatsch agradeceu a todos os participantes e enfatizou a importância de se estreitar os laços entre as comunidades e com a Secretaria. “Nosso trabalho existe para vocês”, afirmou.

Integração e revelação de talentos

O Show de Talentos teve como objetivo promover a integração entre as associações de moradores participantes da gincana e dar visibilidade aos talentos do nosso município.

Na abertura houve apresentação do grupo de jazz intermediário da Academia Aquarium, com a coreografia “Lá Vou eu de Novo”, de autoria das coreógrafas Andrela Nerissa e Brendha Lara. No encerramento a apresentação foi de Matheus Reynaud.

Apresentações das Associações de Moradores:

Bela Vista do Sul: Emanoel Lucas – O trem das sete;

Solidariedade: Alaídes Taborda, Lucas Gabriel e Odair Martins – Trem bala;

Vila Nova:      Pedro Antônio e Vitor Leonardo – Saudade da safra/Fé natureza e Esperança;

Amigos Primavera: Erica Santana e Emilly Santana РUma em um milḥo;

Vista Alegre: Kauan Costa – Maus bocados/Página de amigos;

Rio Preto do Sul: Lucinei Fernandes – Cigana

Espig̣o do Bugre e Campo da Lan̤a: Francisco Lucas РTe amar foi iluṣo/ Grudados assim;

Vila Ivete: Bruno Henrique РMe vira a cabe̤a.

O Show de Talentos contou com os seguintes jurados:

– Andrela Nerissa Neuburguer, coreógrafa, professora da Academia Aquarium e talento na área da dança;

– Ana Paula Maneira, talento na área do empreendedorismo, atuando com embelezamento facial e corporal;

– Roslin Grabas, professora na Escola de Música Sol Maior e talento na área da música;

РProfessor Jhon, professor na academia Zeus, idealizador do projeto social Team Jhon, talento no Boxe Chin̻s;

– Matheus Reynaud, cantor e compositor mafrense. “Adeus Carolaine” e “Onde Estão” são alguns de seus sucessos.