FAESC reúne líderes rurais da em Mafra nesta sexta-feira

A diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC) promove nesta sexta-feira (31) a reunião regional com líderes rurais do norte do estado. O encontro será no Hotel Susin, em Mafra, às 9h, e será coordenado pelo presidente do Sistema Faesc/Senar, José Zeferino Pedrozo.

O objetivo, segundo Pedrozo, é debater as principais demandas da agropecuária catarinense com foco nas características e necessidades das propriedades rurais da região. “A agricultura do estado catarinense é referência para o Brasil. As reuniões promovidas com os sindicatos regionais vêm para contribuir com o crescimento do setor e ampliar a realização de ações em benefício do produtor rural”.

Os encontros com líderes rurais ocorrem periodicamente com o intuito de discutir os desafios e as oportunidades dos setores. “Avaliamos as ações do decorrente ano e planejamos as atividades para 2019. Além disso, ouvimos as demandas dos Sindicatos Rurais em busca de uma constante melhoria dos serviços prestados aos produtores rurais catarinenses”, salienta Pedrozo.