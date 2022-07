Feira de artesanato apresentará peças diferenciadas com identidade mafrense

A cultura e as belezas de Mafra, com suas raízes e tradições poderão ser admiradas durante o Festival de Inverno que acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de julho, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. No festival muitas atrações serão colocadas à disposição da população local e da região, como apresentação de bandas locais e estaduais, espaço gastronômico, cicloturismo, encontro de motos e carros antigos e a Feira de Artesanato com exposição para venda de produtos.

O diferencial dessa edição da Feira será o lançamento do Artesanato com identidade cultural mafrense. No espaço estarão expostas obras criadas por artesãos locais que passaram por consultoria junto ao SEBRAE durante nove meses, estudando e aprimorando habilidades. Como resultados foram desenvolvidas peças diferenciadas, que remetem à cultura dos imigrantes colonizadores, às paisagens do interior e da cidade, sua fauna e flora.

Tradição em artesanato

Como exemplo estarão expostas peças em madeira, como réplicas da arquitetura local, utensílios (tábuas de carne, descansos de panela, porta guardanapos) em formato de lambrequim, característico da arquitetura alemã; objetos para segurar portas e outros utensílios em formato de serelepe, muito comum na região, além de peças decorativas criadas à base de lã de carneiro e bordados.

Quando e onde

A Feira de Artesanato permanecerá exposta na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, no dia 8 de julho (sexta-feira), das 18 às 22 horas; dia 9 (sábado), das 11 às 22 horas e dia 10 (domingo), das 11 às 19 horas.

