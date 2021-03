Feira de produtos da agricultura familiar retorna em novo espaço neste sábado

Considerada atividade essencial conforme preconiza o Decreto Estadual nº 1.200/2021, a Feira Popular (Feira do Agricultor) retorna ao Alto de Mafra neste sábado, dia 13, das 6 às 11 horas. O novo local é a Travessa Leopoldo Mann, próximo à Praça Lauro Müller. O espaço será destinado exclusivamente à feira, tendo o trânsito de veículos impedido. De acordo com a Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação, todos as medidas de prevenção à Covid-19 serão tomadas, desde delimitação de espaço, disponibilidade álcool gel 70% em todas as barracas e obrigatoriedade do uso de máscaras tanto para feirantes quanto para consumidores.

Da horta para mesa

Na feira, o consumidor encontra os produtos já tradicionais da agricultura familiar/produtor rural como bolachas, pães caseiros, mel e derivados, queijos, geleias e uma variedade de frutas e verduras.

Serviço:

– Feira Popular (Feira do Agricultor)

– Data: aos sábados, a parir de 13 de março

– Horário: das 6 às 11 horas

– Local: Travessa Leopoldo Mann, Alto de Mafra

– Informações: Secretaria pelo telefone3643-7181.