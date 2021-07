Feira do produtor na Travessa Leopoldo Mann ocorre todos os sábados

A feira da agricultura familiar de Mafra ocorre todos os sábados das 6 às 11 horas, na travessa Leopoldo Mann, próximo à Praça Lauro, oferecendo produtos frescos, diretamente das propriedades mafrenses.

A Feira conta com 10 produtores cadastrados, que comercializam produtos de qualidade como bolachas, pães caseiros, mel e derivados, embutidos, queijos, geleias além de uma variedade de frutas e verduras.

Segurança em tempos de Covid

Para realização da feira, as regras de proteção contra Covid-19 estão sendo observadas, como distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas nos locais, com as barracas tendo faixas zebradas delimitando as áreas. O uso de máscaras e álcool em gel (que deve ser disponibilizado pelas barracas) é obrigatório tanto por feirantes como por todos os clientes.

Serviço:

– Feira Popular (Feira do Agricultor)

– Data: aos sábados

– Horário: das 6 à s 11:00 horas

– Local: Travessa Leopoldo Mann, Alto de Mafra

РInforma̵̤es: Secretaria pelo telefone3643-7181.

