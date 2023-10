Festa da Integração encerrará II Gincana Intercomunidades

A Prefeitura de Mafra realizará no sábado, dia 30 de setembro, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, a Festa da Integração, encerrando a II Gincana da Intercomunidades, que aconteceu durante este ano. A festa acontecerá na Associação Comunitária Vilanovense, com início previsto para às 9 horas, com a feira “Atitude Empreendedora”. Na sequência acontece o concurso de dança de salão, concurso de rainha da terceira idade e rainha mirim, avaliação do desfile “Atitude Empreendedora”, Show de Talentos e a premiação dos vencedores de 2023.

São as seguintes as associações de moradores participantes em 2023: AMAEC, União São Lourenço, Associação Comunitária Vilanovense, Solidariedade, Vista Alegre, Vila Ivete, Primavera e Bela Vista.

A segunda edição da Gincana de Integração Intercomunidades – GIIC 2023 contou com vários desafios, entre eles a Campanha do Agasalho, Histórias de Família, Jogos da Integração (voleibol, futsal, truco, canastra, dominó e general), Desfile Cívico, Dança de Salão, Feira Atitude Empreendedora, Rainhas de Mafra e Show de Talentos.

Comunidades valorizadas

A GIIC tem por objetivo fortalecer as relações comunitárias, estimular o sentimento de pertença dos moradores em relação à sua comunidade e a valorização da mesma e do município por seus habitantes. Também possibilita trocas culturais e de vivências entre os participantes e ainda estabelece vínculos entre Associações de Moradores e Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, para parcerias no cumprimento de objetivos em comum.