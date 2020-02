Gestores das escolas de Mafra reúnem-se para estudo da proposta curricular

Os gestores das escolas da rede municipal de ensino de Mafra participaram na última semana da primeira reunião para estudo da proposta curricular que deverá ser implantada neste ano. A reunião – que acontecerá semanalmente – iniciou com apresentação das conselheiras tutelares Edinara T. Witt Nadolny e Josiane Augustin Tiburski, recém empossadas, que falaram do trabalho a ser executado, em parceria com as escolas.

O estudo da proposta começou com leitura e discussão, ponto a ponto. Segundo a secretária municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado, esses momentos serão importantes para a troca de experiências e principalmente para que os gestores possam conhecer a proposta na sua íntegra e, quando necessário, sanar as dúvidas que os professores possam ter em relação a ela. “Semanalmente eles se reunião na própria secretaria para esse estudo mais aprofundado da proposta, momento em que também poderão compartilhar experiências positivas de suas unidades”, declarou.