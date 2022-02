Grupos de convivência de terceira idade do CCI reuniram-se para novas deliberações

Compartilhar no Facebook

Reiniciando os trabalhos, na última quarta-feira, dia 09, os grupos de convivência de terceira idade reuniram-se para tratar de diversos assuntos, dentre eles a apresentação da nova coordenadora, regras e horários, além de datas para as reuniões, oficinas e atividades físicas que irão acontecer no Centro de Convivência do Idoso (CCI) na Vista Alegre.

Também houve reunião com o grupo do tricô para recepção das novas integrantes, informações sobre regras e horários e preenchimento das fichas para melhores informações dos integrantes do grupo.

CCI NA COMUNIDADE

Quem tiver interesse em participar das atividades oferecidas para a terceira idade no CCI, pode entrar em contato pelo telefone: 3642-9104, ou dirigir-se até a sede na Rua Tupinambás, 80, Vista Alegre. Aberto de segunda à sexta-feira das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.

Outras informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação pelo telefone: 3643-7181.

