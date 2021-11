Hoje é dia “D Pfizer” em Mafra

Cinco salas de vacina ficarão abertas das 8 às 17 horas para aplicação da segunda dose e dose de reforço. Também será aplicada a primeira dose no público adolescente (12 anos mais)

Neste sábado, dia 20, a Saúde de Mafra vai intensificar a vacinação da aplicação da segunda dose (D2) e dose de reforço da Pfizer. A vacinação atinge todas as pessoas que tomaram a primeira dose de Pfizer até o dia 25 de setembro e ainda não tomaram a segunda dose. Também vai vacinar com a primeira dose adolescentes a partir dos 12 anos de idade.

Estarão abertas para esta ação as unidades de saúde (ESFs) que possuem sala de vacinação, das 8 às 17 horas. Importante levara a carteirinha de vacinação. Das 10 salas, apenas cinco irão abrir para esta ação: ESF Espigão do Bugre, Central, Caic, Restinga e Vila Nova.

Dose de reforço

A Secretaria também conclama todas as pessoas acima de 18 anos com esquema vacinal completo contra a Covid-19 – que já tomaram a segunda dose de Astrazeneca, Pfizer e Coronavac – há pelo menos cinco meses para receberem a dose de reforço. Esta ação segue determinação do governo do estado de Santa Catarina.

Como anda a vacinação em Mafra

De acordo com o VACINÔMETRO, Mafra aplicou até o dia 16 de novembro, em pessoas acima der 12 anos, 84.868 doses, sendo 43.741 da primeira dose, correspondendo a 96,22%, e 37.339 da segunda ou dose única (82,14%) e 3.788 doses de reforço (8,33%).

Prevenção continua

Mesmo após o recebimento da segunda dose ou dose de reforço, as medidas de prevenção devem continuar sendo seguidas – uso de máscara, higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool gel 70% e evitar aglomerações. Desde o início da pandemia Mafra já contabilizou mais de 7.500 casos de Covid-19.

Salas de vacinação

Estarão abertas para o Dia D Pfizer, das 8 às 17 horas, as seguintes sala de vacinação, alocadas nas unidades de saúde:

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124 / cel 984558095;

– Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124 / cel 984558095; ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586 / cel 984557082;

Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586 / cel 984557082; ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162 / cel 984548351;

– Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162 / cel 984548351; ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200 / cel 984362398;

(temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200 / cel 984362398; ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033 / cel 984362875.

