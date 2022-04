Homens furtam placas de trânsito em Mafra para “fazer brincadeira” com amigo

Compartilhar no Facebook

No sábado, dia 2, por volta das 23h10, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rodovia Municipal Estanislau Wilner, Bairro São Lourenço, onde um Policial Militar do Estado do Paraná, de folga flagrou dois homens numa caminhonete VW/Saveiro, arrancando e furtando placas de sinalização de trânsito.

Os suspeitos fugiram ao serem flagrados, sendo acompanhados pelo PM até que o veículo VW/Saveiro sofreu uma pane, quando foi possível a abordagem. Os suspeitos, um homem de 18 e outro de 22 anos de idade relataram que estavam arrancando as placas para fazerem uma brincadeira com um amigo, sendo ambos presos em flagrante por furto e dano ao patrimônio público e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.