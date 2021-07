Hospital de Mafra possui UTI Neurológica com estrutura exclusiva

O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de Mafra-SC, está concluindo a instalação de uma UTI Neurológica, com estrutura exclusiva e específica, dedicada ao tratamento de pacientes com as mais diversas patologias, desde acidente vascular cerebral (hemorrágicos ou isquêmicos), a traumatismos cranioencefálicos, pacientes acometidos por aumento de pressão intracraniana ou processo de desobstrução dos vasos sanguíneos do cérebro e infecções no sistema nervoso central (como a Meningite).

Neste momento histórico para a saúde da região, o HSVP passa a ter esta estrutura de Unidade de Terapia Intensiva exclusiva. Composta por 10 leitos, a UTI Neurológica dispõe dos mais modernos equipamentos, com toda a estrutura de monitorização de pressão intracraniana, doppler transcraniano, monitorização com eletro encéfalo continuo, bulbo de jugular, capnografia e demais equipamentos para um atendimento de alta qualidade. Conta também com uma equipe formada por médicos intensivistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos e psicólogos que garantem atendimento especializado e humanizado aos pacientes, 24 horas por dia, sete dias por semana.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Este é um momento muito importante, uma grande conquista, para atender a população do Planalto Norte e toda a região nos serviços de média complexidade e de alta complexidade neurológica, podendo disponibilizar toda a estrutura necessária para dar suporte aos pacientes, utilizando-se dos avanços tecnológicos que os procedimentos necessitam”, afirma o neurocirurgião Dr. Michael R. Lang, Chefe do serviço de Neurologia e Neurocirurgia do HSVP.