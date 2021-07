Fruto de um sonho de centenas de mafrenses que não mediram esforços para a realização desta obra, o Hospital São Vicente de Paulo completa 71 anos neste dia 30 de julho. Ao longo destes anos continua contando com o apoio de muitos em prol desta causa.

Desde os seus fundadores, Diretores, Conselheiros Fiscais, Médicos, Funcionários, Irmãs Filhas da Caridade São Vicente de Paulo, Clube de Amigas do Hospital, Clubes de Serviços e demais Amigos e Colaboradores do Hospital, que em todo esse período deram sua contribuição para o crescimento e fortalecimento desta Casa Hospitalar, tem muito a comemorar.

Em sua trajetória, foram feitos muitos investimentos em obras e equipamentos que ampliaram e qualificaram os atendimentos em média e alta complexidade, com recursos provenientes de emendas parlamentares e de parceria com o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde. Além da equipe de profissionais, evolução tecnológica e de gestão, para atender cada vez com maior agilidade, qualidade e humanização.

Foram muitas as conquistas até aqui. O HSVP tornou-se um hospital moderno, com grande parte de seus serviços informatizados, ao mesmo tempo humano e acolhedor. Atualmente conta com 120 leitos, sendo 20 destes de UTI Geral Adultos e 24 leitos de UTI exclusivos a pacientes COVID, com instalações e equipamentos de ponta, contando com 506 funcionários e corpo clínico de 120 médicos em diversas especialidades. Estrutura assistencial esta, que realiza anualmente, 7.000 internações gerais, 1.212 em UTI, 4.000 cirurgias, 47.000 exames de imagem, 26.000 consultas especializadas, 13.500 atendimentos de urgência e emergência em média e alta complexidade e 1.200 procedimentos hemodinâmicos (cateterismos e angioplastias).

Dispõe de serviços de alta complexidade, habilitados junto ao Ministério da Saúde (MS) nas áreas de Alta Complexidade Cardiovascular, Neurocirurgia e em Traumato Ortopedia, além de outras habilitações, que destacam a sua importância dentro da região de sua abrangência. Dispõe ainda de um Serviço de Diagnóstico por Imagem – SDI, totalmente equipado, com moderna aparelhagem.

Por tudo isso, quando completa 71 anos de trabalho “A serviço da vida”, o esforço e o sonho de cada mafrense, bem como a dedicação de todos que passaram por este hospital e contribuíram para escrever esta história, de forma direta ou indireta e todas as conquistas já obtidas, devem ser comemoradas.

Os desafios para a gestão desta casa hospitalar são muitos e permanentes, porém compensadores. É uma busca contínua por ferramentas que possibilitem um atendimento mais ágil, humanizado e ainda, sempre colocando a disposição novas especialidades e tecnologias aos pacientes, de forma desburocratizada.

Pensando nesta premissa, nos próximos dias, o HSVP irá presentear a população com mais uma grande conquista, qual será apresentada em breve. Uma tecnologia que traz uma grande evolução e significa um salto gigantesco para a saúde da população atendida.

É o Hospital São Vicente de Paulo à 71 anos trabalhando à serviço da vida!

