Idosos mafrenses participam de Oficinas Confecção de Sabão e de Dança de Salão

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Convivência do Idoso (CCI) realizou no mês de maio, oficinas de “Dança de Salão” e de “Confecção de Sabão”.

As oficinas têm por objetivo trabalhar como um mecanismo harmonizador, respeitar as limitações físicas e emocionais do idoso, desenvolver habilidades de movimentos, exercer possibilidades de autoconhecimento, melhorar a capacidade motora, o desempenho cognitivo, a memória, a atenção e a concentração. Visa ainda proporcionar o contato social e sensibilizar os idosos para uma mudança de atitudes e posturas relacionadas à preservação ambiental.

Voluntários

Na Dança de Salão foram 2 meses de atividades, sendo 1 hora por dia de curso, com a participação de 3 casais. A Oficina de Sabão contou com 13 participantes, totalizando 3 horas de curso.

A realização das oficinas contou com auxílio dos voluntários Arison Moreira dos Santos e Edenize Farias dos Santos.