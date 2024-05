54ª Corrida Rústica Wilson Buch contou com mais de 500 participantes entre crianças, jovens e adultos

Um 1º de maio festivo para Mafra. O feriado do Dia do Trabalhador foi comemorado mais uma vez com a tradicional corrida rústica Wilson Buch, que chegou a sua 54ª edição. Com mais de 500 participantes entre crianças (97 inscritos), jovens e adultos (500 inscritos), o evento contou com participações especiais, entre elas da família Buch e do projeto Pernas Solidárias.

Os cerca de R$ 15 mil de premiação foram distribuídos entre os vencedores das diversas categorias. Além disso, todos os corredores receberam medalha de participação. Também foram arrecadados alimentos, doados pelos atletas na retirada dos kits.

Vencedores

O melhor mafrense colocado na prova de 10km foi Édson Luiz Devoiaski e na categoria feminino foi Greyce Renata Hau. Cada um recebeu troféu e vai receber ainda prêmio de R$ 300,00. Eles também foram os melhores na corrida do ano passado.

Na categoria 10km os vencedores foram Eduardo Pereira Maia com tempo final de 32 minutos e 10 segundos e Raquel Aparecida da Rocha, com 41 minutos e 51 segundos.

Na categoria 5km venceram João Marcos Locatelli (bi-campeão) com 16 minutos e 15 segundos, baixando seu tempo e Raianny Fatima Oliveira, com 20 minutos e 56 segundos.

Todos receberam troféu e premiação em dinheiro, a ser paga dentro de 30 dias.

Corrida saudável

João Marcos Locatelli, professor de Educação Física, ganhou pela segunda vez consecutiva a corrida de 5km. Ele veio de Videira para prestigiar pela quarta vez o evento. “Já participei de mais de 200 provas no Sul e incentivo o povo a correr”, disse.

A outra vencedora dos 5km, Raianny Fatima Oliveira, de Canoinhas, contou que não esperava ganhar. “Foi difícil manter o ritmo, mas no retorno vi que estava na frente e venci”, declarou a empresária que treina quatro vezes por semana.“Viva nós trabalhadores”.

Os vencedores dos 10 km, Eduardo Pereira Maia e Raquel Aparecida da Rocha correram muito para conquistar o lugar mais alto do pódio. Ele, de Araucária/PR, disse que “não esperava ganhar e aproveitou a corrida como um treino para a maratona, tendo um resultado”. Raquel, de Bituruna, explicou que correu para “melhorar a marca, que já ganhou outras corridas”, mas foi a primeira vez aqui em Mafra. Ela é treinadora de corridas e possui uma empresa nesta área.

Quem correu por diversão foi o médico curitibano Jordan Zanettti Silva. Ela ficou em 14º na sua categoria. “Achei em comparação ao ano anterior o percurso melhor, bem organizado, com subidas e descidas na medida certa”, declarou. Ele ainda parabenizou a sobrinha que conquistou o primeiro lugar na categoria infantil, Letícia Zanetti Silva Bredow, que contou que “participou por diversão”.

Assim foi a 54ª edição da corrida, com muitos atletas participando por amor ao esporte, à corrida de rua e para fazer do feriado um dia de lazer, encontrar amigos e familiares.