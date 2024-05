Microcrédito em Rio Negro: mais de R$ 1 Milhão em apoio ao empreendedorismo local

O município de Rio Negro, em parceria com a Fomento Paraná, celebra o sucesso do programa de microcrédito, que já concedeu desde o começo de 2021 mais de R$ 1 milhão para o desenvolvimento de micro e pequenos negócios no município.

A iniciativa, que visa impulsionar a economia local e gerar emprego e renda, tem beneficiado diversos empreendedores, desde pequenos comerciantes até artesãos e prestadores de serviços.

O programa oferece linhas de crédito com taxas de juros atrativas e prazos de pagamento flexíveis, facilitando o acesso ao crédito para quem mais precisa. Além disso, os empreendedores também recebem orientação técnica e acompanhamento durante todo o processo, desde a elaboração do plano de negócios até a gestão do crédito.

Os números comprovam o sucesso da iniciativa. No total foram liberados R$ 1.011.101,43, beneficiando diretamente 121 empreendedores rio-negrenses.

O microcrédito já transformou a vida de muitos empreendedores em Rio Negro. Um exemplo são os empreendedores Débora e Jocenei, com o trabalho afetado pela pandemia, buscaram apoio financeiro na Fomento Paraná e se beneficiaram das taxas baixas de juros do microcrédito. Com o crédito, puderam retomar a atividade de transporte escolar, que havia sido paralisada devido à suspensão das aulas presenciais.

Outro caso de sucesso é o da empreendedora Charlene, que usou o capital de giro da Fomento Paraná para realizar seu sonho de construir o espaço para seu salão de beleza e sair do aluguel. Com a aprovação do crédito e condições vantajosas a empreendedora pode oferecer aos seus clientes um espaço amplo e agradável, trazendo melhorias para seu empreendimento.

Quem também obteve êxito foi a empreendedora Suellen, dona de uma loja de produtos naturais há mais de seis anos. Ela recebeu apoio financeiro da Fomento Paraná para importar iguarias do Pará. Com essa iniciativa, ela agregou valor ao seu negócio e impulsionou o crescimento das vendas. A carência do crédito permitiu que Suellen trabalhasse com tranquilidade e começasse a pagar as parcelas apenas depois de ter obtido lucro. Ela reconhece a Fomento Paraná como um parceiro fundamental na expansão do seu negócio.

A Prefeitura Municipal de Rio Negro e a Fomento Paraná estão comprometidas em continuar investindo no programa de microcrédito, ampliando o número de beneficiados e oferecendo ainda mais oportunidades para o desenvolvimento do empreendedorismo local.

Informações adicionais

Para mais informações sobre o programa de microcrédito, entre em contato com Espaço Empreender da Prefeitura Municipal de Rio Negro pelo WhatsApp 47 3642-7713 ou pelo e-mail espacoempreenderrn@gmail.com