Iniciada a aplicação do asfalto do São Lourenço

Na última quinta-feira 27, as obras de pavimentação do São Lourenço entraram em uma nova etapa, com o início da aplicação da camada asfáltica. Os trabalhos começaram pela manhã, prosseguindo ao longo da tarde e também durante toda a sexta-feira, 28, concluindo assim os primeiros 400 metros de asfalto, a partir da ponte do Rio São Lourenço, com os serviços de imprimação, pintura de ligação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente.

A etapa da imprimação da camada de base que vem sendo executada englobará os primeiros 1500 metros, e a conclusão dos trabalhos está prevista para a próxima sexta-feira.

As obras do asfalto do São Lourenço envolvem a pavimentação asfáltica das rodovias municipais Estanislau Wilner e Benemérito Theodoro Stephanes, num total de 5.307 quilômetros, incluindo travessias elevadas, sinalizações horizontal e vertical, meio-fios e calçadas.