Inscrições para o concurso da rainha e princesas da Festa das Etnias 2018 terminam dia 10

Concurso acontece no dia 18 de agosto, a partir das 22h, no Centro de Eventos Raízes da Tradição

O dia do concurso que vai eleger a rainha e a primeira e segunda princesas da Festa das Etnias 2018 está chegando. Será no sábado, 18 de agosto, no Centro de Eventos Raízes da Tradição, com início às 22h, seguido de baile com Os Monarcas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

INSCREVA-SE

As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 10 de agosto, próxima sexta-feira, no departamento de Cultura da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. De acordo com o regulamento, para se candidatar é necessário preencher alguns requisitos como ser cidadã mafrense ou residir no município por um período de no mínimo 01 (um) ano, ser solteira, ter idade mínima de 16 anos, completados até o dia 10 de agosto de 2018 e máxima de 24 anos, entre outros (consultar regulamento). As candidatas serão julgadas pelos critérios de simpatia, beleza facial, postura corporal, desenvoltura na passarela, capacidade de comunicação. As vencedoras do concurso serão coroadas, receberão faixa e prêmio.

DOCUMENTAÇÃO

As candidatas interessadas deverão entregar a ficha de inscrição, com cópias dos seguintes documentos:

– Ficha de inscrição devidamente preenchida;

– Fotocópia do RG e CPF;

– Fotocópia do comprovante de residência ou outro documento que comprove no mínimo 01 (um) ano de residência no município;

– Termo de Responsabilidade anexo a este regulamento, assinado;

– Autorização dos pais ou responsáveis caso a candidata for menor de 18 anos, autenticado em Cartório;

– Uma foto (corpo inteiro) pode ser enviada pelo whatsapp, pois ficará no arquivo do Concurso.

REALIZAÇÃO

O concurso é uma realização da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, com o apoio do Centro de Eventos Raízes da Tradição.

INFORMAÇÕES

Mais informações e o regulamento completo podem ser encontrados no site da Prefeitura ( www.mafra.sc.gov.br ) junto a esta matéria e no departamento de Cultura, localizado na rua Felipe Schmidt, n° 494, ou pelos telefones (47) 3642-0488 / (47) 98443-3972 (Whatsapp). O atendimento é feito em horário comercial das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.