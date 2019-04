Inscrições para Semana Nacional da Conciliação Trabalhista encerram nesta sexta-feira

Trabalhadores e patrões que têm uma ação na Justiça do Trabalho e estão dispostos a tentar um acordo têm até sexta-feira (26) para se inscreverem na 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o evento acontece entre os dias 27 e 31 de maio e dele podem participar interessados que tenham processos eletrônicos ou em papel, em qualquer grau de jurisdição.

Durante a Semana, magistrados e servidores fazem pautas especiais nas varas de todo o estado para promover uma tentativa de acordo entre as partes. Além de acelerar a resolução dos conflitos, a cultura de conciliação é considerada essencial para desafogar o Judiciário e restabelecer o clima de harmonia entre trabalhadores e patrões após uma disputa judicial.

“A conciliação é a melhor da opções porque é feita em cima da vontade das partes, dentro das possibilidades que elas acreditam que poderão cumprir”, destaca o juiz do trabalho e coordenador do Centro de Conciliação do 2º Grau do TRT-SC, Marcel Higuchi. “Já a sentença de um juiz será sempre uma imposição, o que muitas vezes não ajuda a pacificar o conflito. Seja qual for o resultado, a decisão pode acabar não agradando a nenhuma das partes”, compara.

Menos conflitos, mais soluções

O slogan deste ano será “Menos Conflitos, Mais Soluções: com a conciliação o saldo é sempre positivo”. A temática conta com numerais e símbolos de operações matemáticas que visam mostrar, de forma objetiva, os resultados positivos que o evento tem alcançado desde 2015.

Somente nas quatro primeiras edições, foram contabilizados mais de 700 mil atendimentos, cerca de 102 mil acordos consolidados e uma movimentação de recursos superior a R$ 2 bilhões pelos 24 TRTs e o TST. Assim, como o próprio slogan destaca, “com a conciliação o saldo é sempre positivo”.

Em Santa Catarina, o número de acordos da Semana praticamente dobrou entre a primeira e a quarta edição, chegando ao recorde de mil conciliações no ano passado. Ao todo foram mais de 14 mil pessoas atendidas, número que pode aumentar após a implantação de nove centros de conciliação (Cejuscs) no estado, com ambiente especialmente projetado para facilitar esse tipo de negociação.

Serviço

Mesmo quem já tentou uma conciliação anteriormente também pode indicar sua ação. As inscrições são feitas diretamente nas Varas do Trabalho, por meio do e-mail secaj@trt12.jus.br ou ainda através do formulário disponível no site do Tribunal. Basta indicar o número do processo, contato telefônico e e-mail. As partes também podem adiantar a proposta que será feita.

Inscreva aqui o seu processo! – Prazo de inscrições até sexta-feira!