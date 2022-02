IPTU 2022 vence dia 15 de março em Mafra

O IPTU de 2022 está próximo do vencimento em Mafra. Para quem  optar pelo pagamento à vista, com desconto de dez por cento, o imposto  vence no dia 15 de março. Da mesma forma, o contribuinte que optar pelo parcelamento, em até 10 vezes, o primeiro vencimento também será no dia 15 de março.

Os pagamentos podem ser feitos no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicoob e Casas Lotéricas, ou ainda por PIX, acessando o link cidadão web e gerando o QR code.

Os contribuintes que ainda não receberam os carnês do IPTU 2022 pelos Correios, podem emitir as guias no site oficial do município www.mafra.sc.gov.br  Mais informações no setor de Controle Tributário da Prefeitura de Mafra, ou pelo telefone (47) 3641-4028.