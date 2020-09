JBS doa oxímetros e termômetros para a cidade de Mafra

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Saúde de Mafra recebeu 20 oxímetros e 20 termômetros digitais doados pela JBS. As doações foram recebidas nesta quinta-feira pela secretária da pasta, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, que ratificou a importância de mais esta doação que enfatizou que “além de auxiliar a saúde nesta época de pandemia, os aparelhos também serão usados em outros procedimentos e por mais tempo”. Já o representante da JBS, Willian Everton Alves, analista de RH, lembrou o quanto é gratificante para a empresa contribuir para a manutenção da saúde da população.

Com esta nova doação, ao todo, a JBS já doou para o município 20 oxímetros, 20 monitores, 120 termômetros clínicos, mais de 30 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) e 1.000 cestas básicas. Esta ação da empresa faz parte do programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.