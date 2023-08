Legião da Boa Vontade entrega cobertores em Mafra

Nesta época do ano, diversas regiões enfrentam as baixas temperaturas e, por conta disso, muitas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social não têm condições de comprar cobertores e agasalhos para se protegerem do frio.

Pensando nisso, a Legião da Boa Vontade (LBV) realizou a entrega de 100 cobertores para moradores da cidade de Mafra/SC. Eles foram destinados para as famílias atendidas pela Secretaria de Assistência Social do município.

O agradecimento da LBV a todos que colaboram e ajudam para que a Solidariedade chegue, em mãos, até quem mais precisa.

Em Santa Catarina foram mais de 3 mil famílias contempladas com as doações de cobertores.

Para colaborar, acesse o site www.lbv.org. A doação é simples, rápida e segura. Acompanhe as ações da LBV no endereço @LBVBrasil no Facebook e no Instagram.