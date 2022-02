Mafra desenvolve o projeto “Rotas e Roteiros Turísticos”

Como incentivo ao desenvolvimento do potencial turístico de Mafra, a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, está pondo em prática o projeto “Rotas e Roteiros Turísticos”, que faz parte do programa Cidade Empreendedora.

Por meio deste projeto estão sendo planejadas rotas de turismo no município, com o principal foco no turismo rural. “Este projeto é de suma importância, pois contribui para a diversificação das atividades no campo, gerando trabalho e renda alternativa para os membros da família, bem como incentiva o associativismo entre os produtores de uma localidade, proporcionando benefícios econômicos, sociais e ambientais para a cidade”, explicou o prefeito Emerson Maas. Buscando atingir estas metas, Maas e o secretário da pasta João Lázaro Lélis Ferreira vêm incentivando a implantação dessas rotas de turismo que promovem a prevenção e conservação do meio ambiente.

Visitas

No último final de semana – 12 e 13 de fevereiro – a consultora Luiza da Silva, do SEBRAE, que tem formação e mestrado na área de turismo, esteve visitando vários atrativos turísticos e outros com potencialidade, pelo interior do município. Acompanhada por servidores da Secretaria, Luiza visitou e avaliou um total de 13 atrativos, envolvendo algumas localidades.

Atrativos do roteiro

– Recanto Machado, no Campo da Lança.

– Residência de Érica Steidel, na Vila Ruthes.

– Recanto Ruthes, na Vila Ruthes.

– Sítio Schandoá, no Campo da Lança.

– Creative Artesanato em Madeira, no Campo da Lança.

– Parque Verde no km-09.

– Pesque e Pague Paraíso, em Augusta Vitória.

– Propriedade de Mário Skonieski, em Augusta Vitória.

– Pesgueiro Hennig, em São Lourenço.

– Recanto Pe. Francisco Hable, em São Lourenço.

– Restaurante Fogão a Lenha, em Bela Vista do Sul.

– Sítio Trigêmeos, no Butiá do Braz.

– Museu Cenpáleo, na UnC.

De acordo com a Secretaria, ainda serão mais sete propriedades a serem visitadas e na sequência a consultora apresentará um plano de melhorias que será entregue aos proprietários. Para ser finalizado, o projeto levará aproximadamente oito meses.