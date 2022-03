Mafra investe em iluminação de led visando mais segurança à população

As principais ruas do centro de Mafra e as de ligação aos bairros da cidade já estão mais claras e mais seguras com a nova iluminação de Led que receberam. A substituição da antiga iluminação iniciou no ano passado e já chegou aos bairros da Vila Ivete, Jardim América e Via Nova. A empresa responsável pela troca das lâmpadas é a Engeluz.

As substituições acontecerão gradativa e continuamente e, segundo o Prefeito Emerson Maas, a troca das lâmpadas das ruas de Mafra proporcionará melhor qualidade de vida para a população. “As ruas estão ficando muito mais claras e isso representa modernidade para a cidade e maior segurança para os mafrenses, resultando em qualidade de vida”, declarou. Explicou que a ação resultará ainda em economia para os cofres públicos, uma vez que vai gerar redução do consumo de energia e baixo custo de manutenção.

Já foram modernizadas as ruas seguintes ruas e avenidas de Mafra:

– Rua Vitorino Bacelar;

– Rua João Maria do Valle;

– Rua Santos Dumont;

– Rua Alípio Siqueira;

– Rua Ingrácio José Correa;

– Avenida Prefeito Frederico Heyse;

– Avenida Nereu Ramos;

– Rua Tenente Ary Rauen;

– Rua Campos Sales;

– Rua Capitão João Bráz;

– Rua Felipe Schmidt;

– Rua Marechal Floriano Peixoto;

– Avenida Coronel José Severiano Maia

Futuras mudanças

Atualmente as obras estão acontecendo na Rua Professor Gustavo Friedrich, na Vila Nova. Na sequencia estão programadas para receberem iluminação de Led as ruas José Frosh, na Restinga e José Boiteux, na Vila Ivete.