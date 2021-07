Mafra ocupa a 3ª posição da população vacinada contra a covid-19 na região

O município mafrense é a terceira da região que mais vacinou as duas doses. Canoinhas lidera na região na 1ª dose e Três Barras na 2ª dose. Bela Vista do Toldo é a lanterna nas duas doses

Canoinhas lidera a vacinação contra a covid-19 na 1ª dose no planalto norte catarinense. Até o momento 53,1% da população foi imunizada contra o coronavírus. Se considerarmos as duas doses, contudo, Três Barras sai na frente: 19,3% na segunda dose.

Mafra segue na 3ª colocação tanto na 1ª dose com 46,8%, quanto na 2ª dose com 17%.

Bela Vista do Toldo está na lanterna, com apenas 31,5% da população vacinada com a primeira dose e 7,8% com a segunda dose. Os dados são do vacinômetro do estado.

Os dados do governo do estado mostram que Bela Vista do Toldo está à frente apenas de Guaramirim entre as 26 cidades da norte do estado, tendo deixado a última colocação no fim de semana.

Outros municípios com população semelhante, como Major Vieira (8.156 habitantes) e Monte Castelo (8.269), têm desempenho melhor. Eles já aplicaram a primeira dose em 41,3% e 40,4% da população, respectivamente, sendo a 11ª e 14ª cidades que mais vacinaram na região.

O desempenho de Bela Vista do Toldo é ainda pior em relação à segunda dose da vacina, aplicada em apenas 7,7% dos habitantes. Também é um desempenho ruim, se comparado às cidades com população semelhante. Monte Castelo, por exemplo, imunizou com duas doses 16,1% dos habitantes, mais do que o dobro de Bela Vista do Toldo.

Segundo dados do governo do estado, 45,7% da população catarinense receberam a primeira dose da vacina contra a covid, enquanto 16,7% completaram a imunização com a segunda dose. Canoinhas e Mafra estão, portanto, acima da média estadual.

No estado

No estado de Santa Catarina já foram vacinadas a primeira dose 46,54% da população (3.375.242) milhões de catarinenses foram vacinados.

Já na a 2ª dose foram aplicados 17,48% da população (4.643.219) milhões de doses aplicadas.

Nos grupos prioritários, foram aplicadas 97,47% na 1ª dose e 48,1% na 2ª dose.

Com quase 47% da população vacinada com a primeira dose, Mafra avança na vacinação contra covid-19

Cada vez que o governo do estado de Santa Catarina anuncia recebimento de novas doses de vacina contra Covid-19 do Ministério da Saúde (MS), o município de Mafra aguarda lotes para avançar na vacinação. O último público a ser contemplado foi o de 38 anos, que desde segunda-feira, 19, já pode se dirigir a uma unidade de saúde para receber a vacina. Até o dia 16 de julho, Mafra já havia recebido 38248 doses, entre primeira, segunda e única, dos fabricantes Sinovac, Astrazeneca, Pfizer e Jansen.

Quem vacina esta semana

No calendário da Secretaria da Saúde de Mafra estão sendo vacinadas esta semana pessoas de 18 a 39 anos com deficiência permanente grave, pessoas de 18 a 39 anos com comorbidades, gestantes, puérperas e lactantes e os demais públicos já contemplados, mediante o fornecimento das doses da vacina contra Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Vale destacar que aos trabalhadores da indústria foram reservadas 200 doses (conforme a Nota Técnica 032 GEVIM/DIVE/SUV/SES) que foram aplicadas no dia 19 na Policlínica Municipal.

Próximas doses

Mafra aguarda o recebimento de mais doses esta semana e de acordo com a quantidade, pretende ampliar o público, avançando para 37, 36 e 35 anos, se possível. “Sabemos da ansiedade das pessoas que ainda não tomaram a vacina, mas reforço que o momento vai chegar e nossas unidades de saúde e suas equipes de vacinação estão preparadas para atender toda demanda”, ratificou o prefeito Emerson Maas.

De acordo com o VACINÔMETRO, Mafra aplicou até o dia 18 de julho, 36076 doses, sendo 26466 da primeira dose, correspondendo a 46,79% e 9610 da segunda ou dose única.

2ª dose

A Secretaria Municipal da Saúde solicita aos munícipes que receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19 AstraZeneca no mês de abril, que compareçam nas unidades de saúde onde receberam a primeira dose para completar o esquema vacinal. Se possível, apresentar a carteira de vacinação com indicação da 1ª dose.

Prevenção continua

Mesmo após o recebimento da segunda dose, as medidas de prevenção devem continuar sendo seguidas – uso de máscara, higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool gel 70% e distanciamento social para evitar aglomerações. Desde o início da pandemia, Mafra já contabilizou 117 óbitos e mais de 6.800 casos de covid-19.