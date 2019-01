Mafra perdeu 154 postos de trabalho em 2018

Após viver um período de ofertas de empregos com a chegada da Kromberg & Schubert e do Hipermercado Condor, surpreendentemente, Mafra fecha 2018 com saldo negativo de 154 postos de trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (23) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O comércio foi o que mais empregou no município com 292 vagas, já a indústria eliminou 347 postos de trabalho, seguida da área de serviços com 71.

Um dos fatores para a queda na oferta de vagas de emprego, principalmente na indústria, é devido à multinacional, que chegou a ter 1.600 funcionários e hoje segundo informações extraoficiais está com cerca de 1.000.

O índice negativo, deixa Mafra em último lugar entre as cidades da região da Associação dos Municípios do Planalto Norte, Três Barras lidera o ranking com um saldo positivo de 258 vagas seguida de Canoinhas com 175.

Ficaram com saldo negativo também as cidades de Papanduva com menos 124 postos de trabalho e Itaiópolis com menos 18.

ESTADO TAMBÉM FECHOU O ANO AUMENTO DE VAGAS

Durante o ano de 2018 foram concretizadas 981,3 mil contratações contra 939,6 mil demissões, deixando um saldo positivo de 41.718 empregos.

Resultado superior a 2017 quanto o saldo foi de 29,4 mil vagas, e também é o melhor saldo desde 2014, quando foram criado 53,5 mil postos de trabalho. O estado tem o terceiro melhor desempenho ficando atrás apenas de Minas Gerais (81.919) e de São Paulo (146.596).

BRASIL

Os números mostrados pelo Caged foram os melhores desde 2013. Em 2018 o Brasil fecha com um saldo positivo de 529,5 mil novos empregos formais. Primeiro saldo positivo desde 2014 (420,6 mil).

POSTOS DE TRABALHO NA REGIÃO