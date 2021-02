Mafra realiza cadastramento de produtores da agricultura familiar

Compartilhar no Facebook

Visando criar um banco de dados de agricultores, a Secretaria Municipal de Agricultura e Interior está realizando o cadastramento de produtores da agricultura familiar que desejam vender futuramente para programas que envolvem este tipo de produção. “A nossa cidade é referência no planalto norte de Santa Catarina. Já conquistou o prêmio selo ‘Boas Práticas da Agricultura Familiar na Alimentação Escolar’ do FNDE que reconhece o trabalho desenvolvido na aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar e que estão presentes na alimentação escolar de nossas crianças”, explicou o secretário da pasta, Adriano Marciniak.

Agricultura familiar

Há cerca de dez anos Mafra vem adquirindo produtos da agricultura familiar. Em de 2017 foram adquiridos 100% de produtos da agricultura familiar com a verba do FNDE/PNAE, porém esse índice teve uma queda nos últimos anos, fator que sofre variação de acordo com a oferta de produtos pelos agricultores locais. “O prefeito Emerson Maas tem como um dos objetivos da sua gestão tornar esse número mais significativo e assim valorizar nossos produtores da agricultura familiar”, disse.

Para que isso se torne realidade, o secretário explica que o produtor da agricultura familiar deve fazer seu cadastro na Secretaria de Agricultura e Interior, que fica na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 85. O prazo para realizar o cadastro se encerra no dia 26 de março de 2021. Os agricultores interessados devem apresentar os seguintes documentos: bloco de notas de produtor rural e declaração de aptidão para o PRONAF (DAP). “O cadastro é fundamental para que possamos seguir no planejamento de orientação técnica e habilitação dos agricultores”, concluiu.

Serviço:

– Cadastramento de produtores da agricultura familiar

РPrazo: at̩ 26 de mar̤o de 2021

– Local: Secretaria de Agricultura e Interior – Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 85

РInforma̵̤es pelo telefone (47) 3642-6322.