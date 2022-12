Mafra realiza o II Encontro dos Trabalhadores do SUAS

A Secretaria de Assistência Social de Mafra realizou na terça-feira, 29, o II Encontro dos Trabalhadores do SUAS com a participação de funcionários  de todos os equipamentos sociais.

A programação teve início no período matutino com a avaliação da Política Pública de Assistência Social, pela Secretária Danielle Kondlatsch, demonstrando as melhorias realizadas pela assistência e as metas para os anos futuros. Também aconteceu a palestra sobre “Os profissionais atuantes na política pública de Assistência  Social de Mafra”, ministrada pela Dra. Maria Luiza Milani.

Primeiros Socorros

No período da tarde aconteceram palestras sobre “Primeiros Socorros” em parceria com a CIVIA – Cooperativa de Crédito e  “Cuidando de quem cuida”, com o Psicólogo Edson Eckel.

O Prefeito Municipal Emerson Maas compareceu e parabenizou os funcionários, ressaltando a importância do empreendedorismo nas famílias com situação de vulnerabilidade.

O II Encontro dos Trabalhadores do SUAS foi uma realização do Núcleo de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social NUMEP/SUAS/Mafra e da  Secretaria Municipal de Assistência Social e  Habitação.