Mafra receberá projeto “Estação Cultural”

O projeto Estação Cultural está a todo vapor e, em março, leva a 44 cidades catarinenses sua programação de apresentações artísticas e oficinas. A iniciativa itinerante é promovida pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC) em parceria com as Prefeituras municipais que receberão as atrações. Em fevereiro, o público de 23 municípios já teve a oportunidade de participar das atividades do Estação Cultural de forma gratuita.

Receberão as atividades do Estação Cultural neste mês as cidades de Agrolândia, Araranguá, Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, Caçador, Campo Erê, Campos Novos, Canoinhas, Capivari de Baixo, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Fraiburgo, Garopaba, Ibirama, Imbituba, Irani, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joinville, Laguna, Mafra, Maravilha, Palma Sola, Palmitos, Porto União, Rancho Queimado, Rio do Sul, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, São João do Oeste, São Miguel do Oeste, São Pedro de Alcântara, Seara, Taió, Timbó, Treze Tílias, Tubarão, Urubici e Videira.

A programação em Mafra será amanhã 1º, das 13h30min às 17h na sede da Amplanorte com a oficina gratuita com tema: “Preservação e restauro de bens culturais edificados”, pelas arquitetas: Jaqueline Rodrigues Braga e Silvia Maia.

O Estação Cultural deu início às suas atividades com apresentações culturais no mês de dezembro de 2017 em cinco cidades: Garopaba, Ituporanga, Quilombo, São Lourenço do Oeste e Lages. Na etapa atual, que segue até abril, os municípios recebem, também, oficinas com foco em diversos segmentos artísticos como música, literatura, dança, patrimônio, entre outros. Para participar das oficinas, os interessados devem entrar em contato diretamente com o departamento de Cultura de cada município para mais informações.

A iniciativa da FCC é embrião de uma política pública que visa à democratização do acesso às atividades culturais, com atrações de abrangência estadual. O objetivo da FCC é contribuir para atrair diversos tipos de públicos, valorizando ações que fomentem a reflexão e a discussão dos temas abordados e possibilitando a troca de linguagens artísticas e culturais entre as regiões catarinenses. O Estação é um projeto de circulação, integração e de estímulo à produção cultural catarinense. São mais de 150 projetos selecionados, mobilizando todas as regiões catarinenses, levando as mais variadas formas de expressão artísticas e também de conhecimento, por meio de oficinas.

“Em fevereiro tivemos grande participação dos catarinenses. O que o projeto busca é a valorização do nosso artista, da sua produção e também a formação de público no Estado“, explica o presidente da FCC, Rodolfo Joaquim Pinto da Luz.