Mafra vai receber R$ 56,8 milhões do “fundo perdido”

Valor a ser depositado pelo estado deverá ser aplicado em obras de vulto

Nesta semana Mafra recebeu a notícia que irá receber do estado de Santa Catarina o valor de R$ 54,5 milhões para investimentos em obras de vulto. O valor destinado vem dos chamados Fundos Perdidos.

Além de Mafra, Canoinhas, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Porto União também irão receber os valores do estado. As quatro cidades junto com Mafra estão no grupo das cinquenta maiores cidades catarinenses que irão receber a subvenção estadual.

Veja abaixo quanto cada cidade vai receber:

1 – Joinville: 604.708 habitantes = R$ 604,7 milhões

2 – Florianópolis: 516.524 habitantes = R$ 516,5 milhões

3 – Blumenau: 366.418 habitantes = R$ 366,4 milhões

4 – São José: 253.705 habitantes = R$ 253,7 milhões

5 – Chapecó – 227.587 habitantes = R$ 227,5 milhões

6 – Itajaí – 226.617 habitantes = R$ 226,6 milhões

7 – Criciúma – 219.393 habitantes = R$ 219,3 milhões

8 – Jaraguá do Sul – 184.579 habitantes = R$ 184,5 milhões

9 – Palhoça – 178.679 habitantes = R$ 178,6 milhões

10 – Lages – 157.158 habitantes = R$ 157,1 milhões

11 – Balneário Camboriú – 149.227 habitantes = R$ 149,2 milhões

12 – Brusque – 140.597 habitantes = R$ 140 milhões

13 – Tubarão – 107.143 habitantes = R$ 107,1 milhões

14 – São Bento do Sul – 86.317 habitantes = R$ 86,3 milhões

15 – Camboriú – 87.179 habitantes = R$ 87,1 milhões

16 – Navegantes – 85.734 habitantes = R$ 85,7 milhões

17 – Caçador – 80.017 habitantes = R$ 80 milhões

18 – Concórdia – 75.683 habitantes = R$ 75,6 milhões

19 – Rio do Sul – 72.931 habitantes = R$ 73,9 milhões

20 – Indaial – 72.346 habitantes = R$ 72,3 milhões

21 – Gaspar – 71.925 habitantes = R$ 71,9 milhões

22 – Biguaçu – 70.471 habitantes = R$ 70,1 milhões

23 – Araranguá – 69.493 habitantes = R$ 69,4 milhões

24 – Itapema – 69.323 habitantes = R$ 69,3 milhões

25 – Içara – 58.055 habitantes = R$ 58 milhões

26 – Mafra – 56.825 habitantes = R$ 56,8 milhões

27 – São Francisco do Sul – 54.751 habitantes = R$ 54,7 milhões

28 – Canoinhas – 54.558 habitantes = R$ 54,5 milhões

29 – Videira – 54.145 habitantes = R$ 54,1 milhões

30 – Xanxerê – 52.290 habitantes = R$ 52,2 milhões

31 – Guaramirim – 46.757 habitantes = R$ 46,7 milhões

32 – Laguna – 46.424 habitantes = R$ 46,4 milhões

33 – Imbituba – 45.711 habitantes = R$ 45,7 milhões

34 – Timbó – 45.703 habitantes = R$ 45,7 milhões

35 – Rio Negrinho – 42.684 habitantes = R$ 42,6 milhões

36 – São Miguel do Oeste – 41.246 habitantes = R$ 41,2 milhões

37 – Araquari – 40.890 habitantes = R$ 40,8 milhões

38 – Curitibanos – 40.037 habitantes = R$ 40 milhões

39 – Tijucas – 39.889 habitantes = R$ 39,8 milhões

40 – São João Batista – 39.719 habitantes = R$ 39,7 milhões

41 – Campos Novos – 36.861 habitantes = R$ 36,8 milhões

42 – Fraiburgo – 36.723 habitantes = R$ 36,7 milhões

43 – Porto União – 35.685 habitantes = R$ 35,6 milhões

44 – Pomerode – 34.561 habitantes = R$ 34,5 milhões

45 – Braço do Norte – 34.294 habitantes = R$ 34,2 milhões

46 – Penha – 34.021 habitantes = R$ 34 milhões

47 – Sombrio – 31.084 habitantes = R$ 31 milhões

48 – Joaçaba – 30.684 habitantes = R$ 30,6 milhões

49 – Barra Velha – 30.539 habitantes = R$ 30,5 milhões

50 – Xaxim – 29.254 habitantes = R$ 29,2 milhões

O que é Fundo Perdido

Fundo perdido, cujo termo técnico é subvenção, é o nome que se dá quando o Governo Federal ou Instituições Privadas literalmente dão dinheiro para empresas ou pessoas físicas sem que seja necessário que haja a devolução do recurso. Daí que vem o nome “perdido”, pois do ponto de vista de quem dá o dinheiro “se perde” no sentido de que não volta, o que não faz jus ao mecanismo, uma vez que o capital deve ser investido em projetos que trazem retornos para a sociedade, ou seja, o dinheiro não se perde, mas traz ganhos para todos, ainda que indiretos. Alguns também chamam de financiamento não-reembolsável.