Mafrense vai ocupar a cadeira número 13 na Academia Feminina de Letras do Paraná

Agora as duas irmãs mafrenses Lila e Iolanda fazem parte da Academia Feminina de Letras do Paraná

A mafrense Lila Tecla, de 87 anos, é a nova imortal da Academia Feminina de Letras do Paraná. Ela vai assumir a cadeira de número 13. A sua posse foi na noite da sexta-feira, dia 27, em Curitiba.

Formada em Farmácia Bioquímica pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Lila escreve crônicas, poemas, textos literários infanto-juvenis e peças de teatro, nas quais também atuou como atriz. Na sua bibliografia podemos encontrar os livros: Brasil literário (poesia), Boca bendita (contos), A hora vazia (romance), A vida alheia (contos), Debaixo da cama da velha (peça teatral), Encantando histórias (infanto-juvenil), Escrito no vento (poesia), O quarto secreto (romance), Parada obrigatória (trovas), entre outros.

Ela se junta sua irmã Iolanda T. dá Silveira, também imortal da Academia Feminina de Letras do Paraná.

ACADEMIA FEMININA DE LETRAS DO PARANÁ

A Academia Feminina de Letras do Paraná foi criada nos moldes da Academia Brasileira de Letras. Idealizou-a o acadêmico Raul Rodrigues Gomes, estimulado pelo poeta Vasco José Taborda, na época presidente da Academia Paranaense de Letras, com o apoio do acadêmico Oswaldo Pilotto e Dr. Barreto Coutinho. O jornalista e escritor Raul Rodrigues Gomes apresentou sua idéia à professora Pompília Lopes dos Santos, solicitando-lhe que tomasse a iniciativa do projeto. Foram escolhidas as quarenta patronas, escritoras do passado, que honraram a literatura paranaense.

Após longo período de estudo, foi fundada a Academia Feminina de Letras do Paraná em 25 de novembro de 1970. Pompília Lopes dos Santos foi aclamada sua primeira presidente. A reunião oficial da fundação realizou-se no auditório da Biblioteca Pública do Paraná em 27 de maio de 1971. A Academia foi reconhecida de Utilidade Pública pela lei nº 4853 de 08.05.74 da Prefeitura Municipal de Curitiba e nº 6678 de 13.06.75 do Estado do Paraná.

É objetivo da Academia Feminina de Letras do Paraná o culto e o estudo da língua nacional em seus múltiplos aspectos: científico, histórico, literário e artístico, através de conferências, palestras, cursos, seminários, livros, jornais e revistas.