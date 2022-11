Melhoria operacional exige parada no abastecimento neste domingo em Mafra

Compartilhar no Facebook

A CASAN informa aos moradores de Mafra que devido a trabalhos para melhorias operacionais o abastecimento será interrompido neste domingo para os bairros Restinga, Vila nova, Faxinal, Amola Flecha, Imbuia, São Lourenço, km 09, Espigão do Bugre, partes do Alto de Mafra e da Vila Ivete, além da localidade de Bela Vista do Sul

O retorno será gradativo a partir da noite de domingo e ao longo da segunda-feira.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A operação vai permitir a instalação de um sistema mais potente de bombeamento para distribuição de água na cidade.

A CASAN pede compreensão e colaboração para uso econômico da água até normalização completa do sistema de abastecimento.