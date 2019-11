Ministério da Economia atesta regularidade do IPMM

Além de comprovar a regularidade do IPMM, o CRP tem grande importância para o município de Mafra, uma vez que o certificado é requisito para envio de recursos do Governo Federal para a cidade bem como para a realização de acordos, contratos, convênios etc. entre a Prefeitura e a União

Por Gazeta de Riomafra - 14/11/2019