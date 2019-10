Mostre suas habilidades no 2º Festival de Bolos e Tortas Regionais

Se você gosta de inventar na cozinha, fazer receitas diferentes ou mesmo aquelas que já fazem parte das tradições da família, então não deixe de participar do 2º Festival de Bolos e Tortas Regionais promovido pelo Conselho Municipal de Turismo, em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. No festival, as receitas inscritas devem conter no mínimo 10% dos seguintes produtos regionais selecionados: abóbora, aipim, amora, mel, maçã, morango, fubá, laranja, pinhão, requeijão, erva-mate e uva.

Para participar é preciso fazer a inscrição até o dia 21 de novembro, no Departamento de Cultura de Mafra. O candidato interessado deverá apresentar no ato da inscrição, a receita e a foto do bolo que participará do festival. Poderão participar pessoas das cidades de Mafra e Rio Negro, acima de 18 anos, com apenas uma receita.

2º Festival será dia 30 de novembro

O dia da escolha das melhores receitas, com degustação pelos jurados, será no dia 30 de novembro, no hotel Susin, a partir das 14h30, quando haverá comercialização dos bolos, após a revelação dos resultados.

Os bolos serão escolhidos de acordo com os critérios de aparência, originalidade (produto regional), capacidade de surpreender e sabor. Caso ultrapassem 12 participantes, será realizada uma pré-seleção das melhores receitas, por um profissional da área.

O Departamento de Cultura de Mafra fica localizado na Rua Felipe Schmidt, nº 496. O regulamento completo e a ficha de inscrição poderão ser acessados pelo site www.mafra.sc.gov.br. Mais informações podem ser obtidas no COMTUR, pelo telefone (47) 99127-4200 ou 99955-2740 e no Departamento de Cultura de Mafra, pelo telefone (47) 3642-0488.