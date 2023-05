Neste sábado acontece mais um Dia D de vacinação contra gripe

Neste sábado, dia 20, das 8 às 16 horas, nas ESFs Caic, Vila Nova, Restinga, Central, Espigão do Bugre e Jardim América, acontece mais um Dia D de Vacinação Contra a Gripe. Esta ação prevê a vacinação das pessoas acima de 6 meses de idade.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que quem se vacinou contra a influenza no ano passado também deve se vacinar neste ano, pois a vacina é atualizada anualmente para garantir a proteção contra as variantes e subvariantes atuais, além das passadas. O objetivo dessa campanha é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população-alvo para a vacinação.

ESFs abertas no Dia D de Vacinação contra Gripe – 20.05 – sábado – das 8 às 16 horas

UNIDADE DE SAÚDE – ESF ENDEREÇO/TELEFONE ESF Central Mal. Floriano Peixoto, 1085/1217 – (47) 99153-2991 ESF CAIC Avenida das Rosas, 6377 – 3642-5586 ESF Ricardo Gregório – Vila Nova Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124 ESF Vereador Edson Luís Schultz – Restinga Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033 ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162 ESF Ben. Ulla Schneider – Jardim América Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

Informações: na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde pelos telefones 3645-3931 e 3642-7468 na Coordenação da Atenção Básica ou nas próprias ESFs.