As obras da rede coletora de esgotamento sanitário em Mafra continuam acontecendo e se aproximam do final dos trabalhos. Neste mês, segundo informações da CFO, empresa responsável pelas obras do sistema de esgotamento sanitário no município, estão tendo sequencia nas ruas centrais da cidade.

A Prefeitura de Mafra solicita a atenção dos motoristas, orientando para que busquem rotas alternativas.