Obras de esgotamento sanitário continuam em Mafra

O projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário em Mafra segue a todo o vapor, com as obras acontecendo nesta semana, na Rua Ferroviário José Bergamini, ao lado da linha férrea, na Vila Argentina, que faz parte da Bacia 4. A quadra por onde iniciou a retomada do esgotamento, na Rua Pasteur, está na fase de assentamento dos ramais, após ter concluída a rede no eixo central, no sentido da extensão da via.

As obras contam com investimentos no valor de R$ 10.040.214,97, oriundos 56% do Orçamento Geral da União (OGU) e 44% da CASAN. A empresa responsável pela retomada dos trabalhos de Esgotamento Sanitário em Mafra é a Construtora CFO Ltda, que deverá realizar a conclusão das redes de coleta referentes à área da bacia 4.

Segundo a responsável pela obra em Mafra, Engenheira Civil Yuri Noemi Sadoyama Lenzi, “o Esgotamento Sanitário veio para exercer um papel importante na promoção do desenvolvimento na região. Contando com aproximadamente 16 km de rede coletora, as obras de saneamento irão promover a saúde, evitando doenças e contribuindo para o aumento da qualidade de vida dos moradores”.