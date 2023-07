Passeio ciclístico do II Festival de Inverno de Mafra foi um sucesso

Um passeio coletivo de bicicleta com percurso de 38 km, com destino √† Vila Ruthes, interior do munic√≠pio, onde se p√īde apreciar belas paisagens, tanto do campo como da cidade. Assim foi o cicloturismo, realizado no domingo, dia 9 de julho, como atra√ß√£o do II Festival de Inverno de Mafra.

Sob a coordenação do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, o cicloturismo contou com cerca de 230 inscritos. Eles saíram da Praça Miguel Bielecki às 7h30min, seguindo por propriedades particulares do interior, estradas do meio rural, BR 280, chegando até o Recanto Ruthes e retornando.

Os participantes experientes e principiantes na bike adoraram. Luciane Val√©rio participou pela primeira vez do passeio e disse que foi cansativo, por√©m maravilhoso. ‚ÄúConseguir chegar √© uma vit√≥ria. Os lugares s√£o muito bonitos e conheci alguns lugares novos‚ÄĚ, declarou. Apesar do tombo que levou, ela adorou o passeio e quer participar dos pr√≥ximos.

A amiga Dulce Staclan achou maravilhoso o passeio. Apesar de j√° conhecer o trajeto, adorou uma trilha nova para ela, quando entrava por uma porteira. ‚ÄúEssa trilha foi novidade para mim e foi a melhor parte do trajeto‚ÄĚ, afirmou parabenizando os organizadores.