Patrolamento e empedramento continuam no interior de Mafra

A Prefeitura de Mafra mantém ritmo constante nos serviços de patrolamento e empedramento nas ruas centrais, ruas dos bairros e das estradas do meio rural do município. Na última semana, de 13 a 21 de abril, as máquinas e pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Públicos realizaram patrolamento empedramento nas localidades de: Saltinho do Canivete, São João da Barra, Fazenda do Potreiro, Espigão do Bugre, Estrada sentido Butiá dos Tabordas Caçador.

O Executivo Municipal está ciente da importância da manutenção da trafegabilidade das estradas do interior, tanto para o trânsito dos munícipes moradores dessas áreas, nas questões de saúde e transporte público, como principalmente, nessa época do ano, para o escoamento da safra agrícola.