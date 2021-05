Três pilotos riomafrenses de parapente participaram de um feito histórico. Eles voaram 40 km de Curitiba até Morretes-PR a 2.100 metros de altitude.

Os riomafrenses Roberto Bertolinno, Fausto Kriger e Adilson Pires, entre vários pilotos de parapente, participaram no início deste mês do evento no Morro do Anhangava, localizado na Serra da Baitaca, no município de Quatro Barras-PR.

O voo livre no Anhangava foi um recorde de pilotos voando num encontro informal, chamado de “Revoada”.