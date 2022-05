Plataforma Mais Empregos é lançada em Mafra

Foi realizado na noite de ontem (18) na sede da Amplanorte em Mafra o lançamento da plataforma Mafra Mais Empregos, uma parceria do Senai, Prefeitura Municipal e Associação Empresarial do município.

A ferramenta tem por objetivo ser um canal de comunicação entre as pessoas que estão procurando emprego e empresas que estão disponibilizando vagas. Por meio dela também são oferecidos cursos voltados principalmente à qualificação profissional, aumentando as chances de recolocação no mercado de trabalho.

Para marcar o evento os palestrantes Leonardo José Hermes de Oliveira e Ivana Weihermann explanaram sobre o tema “Observatório Fiesc/Empregabilidade”. Rosana Paterno Moreira, por sua vez, foi a responsável pelo lançamento oficial da ferramenta “Mafra Mais Empregos”, que pode ser acessada pelo endereço maframaisempregos.santacatarinapelaeducacao.com.br

O evento contou com a presença do coordenador de operações Sesi/Senai/IEL de Mafra, Clésio Ruiz Paloma Junior, do diretor de núcleos setoriais da ACIM, Mário Gonçalves Junior, além do prefeito municipal Emerson Maas, vice-prefeita Celina Dittrich Vieira,e secretário municipal de governo, desenvolvimento econômico, turismo e cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira.

A plataforma integra o Movimento Santa Catarina pela Educação, uma iniciativa da FIESC, em parceria com outras instituições, com o propósito de estimular a ampliação da escolaridade e qualificação profissional dos trabalhadores catarinenses. Desde 2020 o Movimento tem se voltado para o desenvolvimento social e econômico, visando contribuir para a retomada da economia e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.