Policiais Civis de Mafra aderem o programa “PC por Elas”

A Polícia Civil de Santa Catarina lançou em Florianópolis, no dia 18, o programa “PC por Elas”, um conjunto de ações que promove acolhimento e acompanhamento de mulheres em situação de vulnerabilidade social e que sofreram violência doméstica.

O programa será levado a todas as regiões do Estado por meio das DPCAMI (Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso).

O objetivo do programa será o de promover o acolhimento e autonomia para mulheres em situação de vulnerabilidade social, por meio de atendimento especializado e em encontros semanais.

A pretensão será convidar profissionais da Rede de Serviços de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência (CREAS, CRAS, Saúde, ONGs, Defensoria Pública, Poder Judiciário, entre outras) para realizar esclarecimentos sobre as demandas levantadas pelo grupo de mulheres em atendimento junto a Delegacia da Mulher de Mafra.

As parcerias terão por finalidade resgatar o autoconhecimento e contribuir para a autonomia da mulher e esclarecimento de seus direitos, estimulando a vítima para os desafios atuais e seu bem estar.

Destaca-se ainda que haverá a criação de grupos de conversas com homens agressores, visando espaço para reflexão e mudança comportamental. Além disso, ocorrerá o acompanhamento das vítimas e um trabalho de orientação em escolas, visando uma redução futura dos índices de violência doméstica.

Isto porque no início do programa em SC, em rodas de conversas com mulheres entre 15 e 59 anos em situação de violência doméstica, atendidas em grupo uma vez por semana, foi identificada a necessidade de envolver também aqueles que produzem a violência e os filhos das agredidas.

O que se busca, portanto, por meio de escutas humanizadas e atendimento digno em um local adequado é fazer com que a mulher rompa o silêncio e crie coragem para denunciar a violência que ela sofre e fazer esse enfrentamento com o grupo de mulheres.