Pontes e estradas rurais em Mafra recebem manutenção

O trabalho diário da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos é na manutenção das estradas do interior, construção e recuperação de pontes e bueiros entre outros serviços pertinentes à pasta.

Nesta última semana foram feitos diferentes serviços. Na Vila Souza houve alargamento e empedramento da via, com extensão de 8km, assim como na Estrada do 123. Já na estrada da Vila Shafacheck e na estrada municipal do Butiá do Lageado, acesso ao Novo Rumo, foi feito empedramento e patrolamento das vias. Também foi recuperado um bueiro na de Campo São Lourenço com extensão de 9 metros.

CRONOGRAMA

De acordo com o cronograma da Secretaria, assim que for finalizado patrolamento na localidade de Avencal do Saltinho, será iniciado no Saltinho do Canivete. Também está sendo finalizando o serviço no Butiá dos Carvalho, seguindo para o Butiá do Brás.

Segundo a Secretaria, a manutenção das vias é constante e sempre que necessário são feitas obras emergências priorizando a recuperação de pontos considerados críticos nas estradas.