Prefeito de Mafra homenageia Clube Zeppelin por sua contribuição histórica à cidade

Na tarde do último dia 15 de setembro, o prefeito de Mafra, Emerson Maas, recebeu a diretoria do Clube Zeppelin em seu gabinete para uma cerimônia especial. Durante o encontro, o prefeito entregou uma honraria ao clube, reconhecendo sua importância histórica para a comunidade mafrense.

O Clube Zeppelin, uma instituição centenária com uma longa trajetória em Mafra, foi agraciado com a homenagem de “Amigo de Mafra”. Esta distinção foi concedida em virtude do clube possuir uma história que precede a própria fundação do município de Mafra, tornando-se parte integrante e essencial na construção da identidade da cidade ao longo dos anos.

O prefeito Emerson Maas enalteceu a relevância do Clube Zeppelin para a história e cultura de Mafra, destacando sua influência positiva na comunidade ao longo das décadas. “É uma honra reconhecer e homenagear o Clube Zeppelin como Amigo de Mafra. Este clube é uma parte valiosa da nossa história e continua desempenhando um papel significativo na vida dos mafrenses. Sua contribuição é imensurável”, afirmou o prefeito.

A diretoria do Clube Zeppelin agradeceu a homenagem e reiterou o compromisso contínuo da instituição em fortalecer laços com a cidade e seus habitantes. O presidente do clube, Carlos, expressou sua gratidão pela distinção e reafirmou o compromisso do Clube Zeppelin em continuar promovendo atividades que enriqueçam a história e a cultura local.

A homenagem de “Amigo de Mafra” reforça a valorização da história e das instituições que fazem parte do cotidiano da cidade. A Prefeitura de Mafra continuará apoiando e reconhecendo entidades que desempenham um papel fundamental na construção da identidade e no progresso do município.