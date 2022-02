Prefeitura de Mafra e SENAR proporcionarão cursos gratuitos para o produtor rural

Compartilhar no Facebook

A parceria entre a Prefeitura de Mafra/Secretaria Municipal de Agricultura e o SENAR vai proporcionar à população da área rural, diversos cursos gratuitos visando o aperfeiçoamento do produtor, capacitando-o para acompanhar a evolução tecnológica. Alguns cursos que se destacam são o de “Empreendedorismo rural” e “Organização da Propriedade Rural – 5s” que vão trabalhar a gestão da propriedade rural.

Conforme explicou o secretário de Agricultura de Mafra, Leonardo Navarro Cotrim, esses cursos proporcionam ao pequeno agricultor tratar suas propriedades como empresas e acompanhar as inovações, tecnologias, sistemas de controle, tornando-as mais eficientes, seguindo o caminho empreendedor que o Prefeito Emerson Maas está imprimindo ao Município. “Os cursos vão ensinar a calcular custos do processo produtivo e a elaborar projetos para que os produtores rurais passem a administrar suas propriedades com eficiência, como se fossem verdadeiras empresas”, afirmou.

Programação de cursos parceria SENAR/Secretaria de Agricultura

– 07/03/2022 – Emissão de Nota de Produtor Rural eletrônica –

Carga Horária – 8 horas

– 28 e 29/03/2022 – Empreendedorismo Rural

Carga Horária – 16 horas

– 30 e 31/03/2022 – Organização da Propriedade Rural – 5s

Carga Horária – 16 horas

– 11 e 12/04/2022 – Boas Práticas de Manipulação de Alimentos na          Agroindústria

Carga Horária – 16 horas

Os locais dos cursos ainda estão sendo definidos. Mais informações na Secretaria da Agricultura, ou pelo telefone 3642-6322.