Prefeitura de Mafra entregou Kit Escolar para todos alunos da rede municipal

Na manhã da última quarta-feira, 21, chegaram à Secretaria Municipal de Educação os kits de material escolar, do berçário ao 9º ano. O prefeito Emerson Maas e a secretária da pasta, Jamine Henning, acompanharam o desembarque do caminhão trazendo as caixas, totalizando sete mil kits. Cada série recebe um kit diferenciado, com material conforme as necessidades pedagógicas.

O prefeito Emerson visitou e entregou pessoalmente kits a algumas turmas do CEMMA, CEIM Guinter Werner, CEIM Vila Nova e EMEB Professor Mário de Oliveira Goeldner. Além de entregar os kits, supervisionou e provou o lanche servido às crianças, destacando a qualidade e variedade dos alimentos oferecidos aos alunos.

Segundo ele, este é o terceiro ano consecutivo investindo na educação do aluno com provimento de material escolar, mochilas e uniforme completo (está sendo confecionados e em breve entregue aos alunos). “Investimos mais de R$ 500 mil para aquisição dos kits. Sabemos da importância de desenvolver de forma padronizada o aprendizado das crianças, facilitando o trabalho do professores em sala de aula, assim como as apostilas já entregues. Todos as crianças terão material para o melhor aprendizado”, declarou.

Já a secretária da pasta, lembrou na economia que representa para as famílias. “Os pais não precisam gastar com material escolar e sabemos o quanto este é caro. Os kits abrangem desde o berçário, com copo treino e toalha, até os demais materiais conforme a série. São todos de boa qualidade e podem durar o ano todo”, completou Jamine. Ela lembrou ainda que os cadernos e as agendas foram entregues no primeiro dia de aula.

Material escolar

Os kits foram adquiridos para todos alunos da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura. Acompanhe o conteúdo de cada kit escolar:

– BERÇÁRIO I E II: 01 agenda escolar, 01 toalha de rosto, 01 copo treino 01, pasta para montagem do kit

– MATERNAL I E II: 01 agenda escolar, 01 caderno de desenho, 01 caixa de lápis de cor, 01 caixa de lápis de cera, 01 caixa de massa de modelar, 01 tesoura escolar, 01 tubo de cola, 01 apontador, 01 borracha, 01 lápis grafite, 01 avental, 01 estojo escolar, 01 pasta para montagem do kit

– PRÉ ESCOLAR I E II: 01 agenda escolar, 01 caderno de desenho, 01 caixa de lápis de cor, 01 caixa de lápis de cera, 01 caixa de massa de modelar, 01 tesoura escolar, 01 tubo de cola, 01 apontador, 01 borracha, 01 lápis grafite, 01 avental, 01 estojo escolar,  01 pasta para montagem do kit

– ANOS INICIAIS (1° AO 5° ANO): 01 caderno de desenho, 01 caderno brochurão, 01 caixa de lápis de cor, 01 estojo de canetinhas, 01 régua, 01 tesoura escolar, 01 tubo de cola, 01 apontador, 01 borracha, 02 lápis grafite, 02 canetas azul, 01 estojo escolar, 01 pasta para montagem do kit

– ANOS FINAIS (6° AO 9° ANO): 01 caderno de desenho, 01 caderno brochurão, 01 caixa de lápis de cor, 01 estojo de lápis arco íris, 01 régua, 01 tesoura escolar, 01 tubo de cola, 01 apontador, 01 borracha, 02 lápis grafite, 02 canetas azul, 01 marca texto, 01 estojo escolar, 01 pasta para montagem do kit.