Prefeitura de Mafra informa como fica o atendimento das repartições públicas durante o período de Carnaval

Nos dias 28 de fevereiro (segunda-feira) e 1º de março (terça-feira), não haverá expediente nas repartições públicas municipais, sendo estes dias considerados pontos facultativos.

No dia 02 de fevereiro (quarta-feira de Cinzas) foi decretado ponto facultativo até as 13h30, voltando ao expediente normal no período vespertino (à tarde). Para emergências e urgências em saúde, a população deve se dirigir à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) aberta 24 horas – no bairro Jardim América.

A Prefeitura de Mafra segue as determinações constantes do Decreto nº 4790 de 11 de fevereiro de 2022, que altera dispositivo do Decreto nº 4760 de 06 de janeiro de 2022, o qual divulga os feriados e dias de ponto facultativo para os órgãos e autarquias da administração municipal.